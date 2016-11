Österreich 1 00:05 bis 03:00 Sonstiges Georg Friedrich Händel: "Alcina" Dramma per musica in drei Akten Merken Dramma per musica in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joan Sutherland (Alcina), Teresa Berganza (Ruggiero), Monica Sinclair (Bradamante), Luigi Alva (Oronte), Graziella Sciutti (Morgana), Mirella Freni (Oberto), Ezio Flagello (Melisso), London Symphony Orchestra, Richard Bonynge (Leitung)