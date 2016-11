Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Der freundliche Dämon" - Erinnerungen an Gottfried von Einem Merken Wie lernt man einen bedeutenden Komponisten kennen, auf welcher Grundlage lebt man mit ihm eine Freundschaft, was nimmt man aus dieser nach dem Tod des Komponisten mit? Das Ehepaar Elisabeth Ullmann und Wolfgang Bigenzahn - sie Organistin, er Universitätsprofessor für HNO-Krankheiten - hat Gottfried von Einem auf nicht untypische Weise kennengelernt. Ein Produkt der Freundschaft war Einems Konzert für Orgel und Orchester - und die Beeindruckung durch einen Menschen, der nicht nur in der Musik vieles zu sagen hatte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Johannes Leopold Mayer