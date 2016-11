Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Karriere zu überprüfen! Merken Benjamin Appl ist gefragt: New Generation Artist der BBC, Rising Star beim Echo, Emerging Talent der Wigmore Hall und - seit 15. September "Young Artist of the Year" des britischen "Gramophone"-Magazines. Letztere Auszeichnung darf man ruhig als Klassik-Oskar bezeichnen. Der 1982 in Regensburg geborene Bariton hat auch bereits eine kleine, aber wirklich feine Diskografie angelegt. Ein Konzertmitschnitt (London, Wigmore Hall) lässt die steile Karriere anhand der live aufgenommenen Stimme und Gesangspersönlichkeit gewissermaßen "gegenchecken". Und tatsächlich: Hier ist ein Liedsänger (der sich auch auf der Opernbühne keine Sorge um zu wenig Auftritte machen muss), dessen Potential in Richtung jener unangefochtenen Position weist, die einer von Benjamin Appls Lehrer innehatte: Dietrich Fischer-Dieskau ... In Google-Kalender eintragen Moderation: Albert Hosp