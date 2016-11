Österreich 1 22:30 bis 23:00 Sonstiges matrix computer & neue medien Das www-Museum. Digitale Technologien für Ausstellungen / Wer mit wem? Fanfiction im Netz Merken Museen sind längst nicht mehr verstaubte Orte, an denen Wissen hermetisch abgeriegelt gelagert wird. Sie öffnen sich zusehends dem Publikum, nicht zuletzt mit Hilfe digitaler Technologien. Museen sind zu Orten geworden, an denen sich Wissen und Unterhaltung gleichermaßen finden lassen. Barrieren abbauen, Partizipation und Interaktion ermöglichen und Wissen vernetzen, das sind die aktuellen Zielsetzungen von Museen weltweit. Die Digitalisierung bietet nicht nur die Möglichkeit, die Sammlungen von Museen in ihrer ganzen Bandbreite zu zeigen, sondern auch sie zu verknüpfen. Museen beschreiten auch neue Wege, um mit potenziellen Besuchern zu kommunizieren. Margarita Köhl fragt nach, ob wir Museen künftig nur noch virtuell besuchen werden und welcher Wert dem Original bleibt, wenn es als digitales Bild immer und überall verfügbar ist. In Google-Kalender eintragen