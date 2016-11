Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Ex libris Bücher, Menschen, Themen Einmischungen / Zum 100. Geburtstag von Peter Weiss am 8. November: Ein Gespräch aus dem Jahr 1977 / Clemens Berger: "Im Jahr des Panda", Roman, Luchterhand Verlag / John Wray: "Das Geheimnis der verlorenen Zeit", Rowohlt Verlag / Eugen Ruge: "Follower", Roman, Rowohlt Verlag; Gespräch mit dem Autor / Die Entdeckung eines Weltliteraten / César Aira: "Duchamp in Mexiko", Essays, Matthes & Seitz Verlag (Übersetzung: Klaus Laabs) / César Aira: "Eine Episode im Leben des Reisemalers", Matthes & Seitz Verlag (Übersetzung: Christian Hansen) Merken Einmischungen / Zum 100. Geburtstag von Peter Weiss am 8. November: Ein Gespräch aus dem Jahr 1977 / Clemens Berger: "Im Jahr des Panda", Roman, Luchterhand Verlag / John Wray: "Das Geheimnis der verlorenen Zeit", Rowohlt Verlag / Eugen Ruge: "Follower", Roman, Rowohlt Verlag; Gespräch mit dem Autor / Die Entdeckung eines Weltliteraten / César Aira: "Duchamp in Mexiko", Essays, Matthes & Seitz Verlag (Übersetzung: Klaus Laabs) / César Aira: "Eine Episode im Leben des Reisemalers", Matthes & Seitz Verlag (Übersetzung: Christian Hansen) In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Zimmermann