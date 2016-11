Österreich 1 14:05 bis 14:55 Sonstiges Menschenbilder "Lebendiges Eis". Die Antarktisforscherin Birgit Sattler Merken Der Großvater hat der 5-jährigen Enkeltochter gern Geschichten von Forschern und Abenteurern erzählt, von Menschen, die es wirklich gab. Jahre später wird die 1969 in Tirol geborene Birgit Sattler bereits während ihres Studiums der Makrobiologie an ihrer ersten Forschungsreise in die Antarktis teilnehmen. Inzwischen hat Birgit Sattler an rund 20 Polarreisen teilgenommen. Als Limnologin an der Universität Innsbruck gilt ihre wissenschaftliche Tätigkeit der Erforschung der gefrorenen Biosphäre. Sie möchte als Wissenschafterin "dem Archiv des Lebens Geheimnisse abringen". In ihrem Buch "Eis. Leben" (Tyrolia-Verlag) erzählt sie von ihren Forschungsreisen in die Antarktis und von ihrer Faszination für das "Ewige Eis". Bei 40 Grad Minus wird jede Expedition ins Eis zu einem persönlichen Grenzgang. Die Wissenschafterin wurde für ihre Forschungsarbeiten mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie ist Vizepräsidentin des Österreichischen Institutes für Polarforschung und Delegierte Österreichs für den Antarktisvertrag. In Google-Kalender eintragen