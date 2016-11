Österreich 1 11:03 bis 12:56 Sonstiges Matinee Dolby Digital Merken <bk>Ludwig van Beethoven: Ouvertüre zu "Egmont" op. 84; Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur op. 15<ek><bk>Johann Strauß-Sohn: Ouvertüre zur Operette "Die Fledermaus"<ek><bk>Alfred Grünfeld: "Soirée de Vienne" op. 56 - Konzertparaphrase über Strauß'sche Walzermotive (aus "Die Fledermaus u.a.) für Klavier<ek><bk>Jacques Offenbach: Barcarole aus "Hoffmanns Erzählungen"<ek><bk>Maurice Ravel: Boléro<ek> Zugabe: <bk>J. Offenbach: Can Can aus "Orpheus in der Unterwelt" (Wiener Symphoniker, Leitung: Georges Prêtre; Leitung und Klavier: Rudolf Buchbinder) In Google-Kalender eintragen