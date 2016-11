Österreich 1 10:05 bis 11:00 Sonstiges Ambiente Reisen mit Ö1 Wanderreiten im Pferdereich "Mühlviertler Alm" / Ein Streifzug durch das südliche Kamptal Merken Über Wiesen, Weiden und Felder - Entschleunigung und das Gefühl von Freiheit, das suchen Gäste beim Urlaub mit Pferd. Das Nervensystem des Pferdereichs Mühlviertler Alm ist ein 700 km umfassendes Reitwegenetz, das erste seiner Art in Österreich. In diesem Jahr feiert man sein 25-jähriges Bestehen. Die 40 Betriebe, die sich um das Wohl von Ross und Reiter sorgen, sind allesamt Familienbetriebe. Jung und Alt erkunden reitend die hügelige Landschaft - in Sternritten oder im Trail von Hof zu Hof, auf dem eigenen oder einem geliehenen Pferd. Beim geselligen Beisammensitzen sind hier Pferdefreund/innen unter sich. Aber auch Reitanfänger/innen können einiges lernen, nicht zuletzt den richtigen Umgang mit dem Pferd. "Wenn es dem Pferd gut geht, dann geht es auch dem Reiter gut." Ein Erfahrungsbericht von Thomas Gasser. In Google-Kalender eintragen