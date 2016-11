Österreich 1 08:15 bis 09:00 Sonstiges Du holde Kunst Georg Trakl: "In meiner Seele dunklen Spiegel" 2016-11-06 00:05 Merken "Als ich 15 Jahre war, bin ich in der Schule das erste Mal mit Georg Trakl in Berührung gekommen; ein paar Jahre später habe ich sogar über zwei seiner Gedichte maturiert. Seit dieser Zeit gehört Trakl zu meinen Lieblingsdichtern, vielleicht gerade weil er mir ein Rätsel bleibt", das sagt Burgschauspieler Markus Meyer, der für die heutige Ausgabe von "Du holde Kunst" Gedichte von Georg Trakl ausgewählt hat. "Es ist seine bildgewaltige, musikalische Sprache, diese Mischung aus wütender Melancholie und großer Sehnsucht nach Liebe eines einsamen Herzens, die mich immer wieder fasziniert aufhorchen lässt", so Markus Meyer. "Für mich ist Georg Trakl ein Mensch, der seinen Platz in der Welt nicht gefunden hat oder finden konnte. Vielleicht berühren mich deshalb seine Gedichte so sehr." Zu den Gedichten Georg Trakls hat Markus Meyer Klaviermusik ausgesucht, weil Trakls Schwester Grete Pianistin war und weil Trakl selbst Klavier gelernt hat. So lässt sich diese Sendung auch als symbiotisch-geschwisterliche verstehen - Georg Trakl Wort und Grete Trakl Musik. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Markus Meyer (Es liest)