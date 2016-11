Österreich 1 23:15 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Karlheinz Miklin im Jazznacht-Studio / Gonzalo Rubalcaba beim Mt. Fuji Jazz Festival 1991 Merken Am 3. November 2016 feiert mit Saxofonist Karlheinz Miklin einer der bekanntesten Jazzmusiker und -pädagogen des Landes seinen 70. Geburtstag. Der gebürtige Kärntner bereichert die österreichische Jazzszene seit Jahrzehnten mit seinem Quinteto Argentina wie auch mit prominenten Trio- und Quartettbesetzungen. In den 40 Jahren seiner Lehrtätigkeit an der Jazzabteilung des Kunstuniversität Graz (davon 17 als Abteilungsleiter) prägte er mehrere Generationen von Musiker/innen mit. - Frank Hoffmann bittet Karlheinz Miklin, der sich seit 2015 offiziell im "Unruhestand" befindet, zum Gespräch. Außerdem im Programm: Ein Blick auf die Jazz-Szene im Nachbarland Ungarn und die herausragenden Musiker zwischen Szombathely und Szeged. Und der Mitschnitt des Konzerts von Gonzalo Rubalcaba, John Patitucci und Jack DeJohnette vom Mt. Fuji Jazz Festival in Japan anno 1991. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frank Hoffmann