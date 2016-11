Österreich 1 22:20 bis 23:15 Sonstiges Nachtbilder Poesie und Musik Mechthild Podzeit-Jonke: "welch eine liebe" Merken Es sind besonders die Orte der Liebe, die in den Texten Mechthild Podzeit-Jonkes tiefe Spuren hinterlassen, schreibt der österreichische Maler Leander Kaiser im Nachwort zu diesen Gedichten. Sprache wird der Autorin in ihrem Lyrikband zum sinnlich-suggestiven Instrument. Zwischen den Worten schwingt das Nichtgesagte mit, und bisweilen lösen sich die Formgrenzen auf. Mechthild Podzeit-Jonke verbrachte ihre Jugend in der französischen Schweiz und lebt seit vielen Jahren als Schriftstellerin im burgenländischen Seewinkel und in Wien. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Pippa Galli (Es liest)