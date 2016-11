Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Mathias Enard, französischer Orientalist und Goncourt-Preisträger / National Museum of African American History and Culture / Nick Treadwell, Galerist. Bosch meets Pop Art Merken Mathias Enard, französischer Orientalist und Goncourt-Preisträger. Mehr als zehn Jahre seines Lebens hat der 1972 geborene Mathias Enard im sogenannten "Orient" verbracht. Frucht dieser Auseinandersetzung ist der 2015 mit dem bedeutendsten französischen Literaturpreis ausgezeichnete Roman "Boussole", der seit kurzem unter dem Titel "Kompass" auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Der schwer kranke Wiener Musikwissenschafter Franz Ritter lässt in einer schlaflosen Nacht in der Porzellangasse die Erinnerungen an seine Orientreisen und seine Liebe zu der schönen Orientalistin Sarah Revue passieren. Christoph Winder hat den Autor in seiner französischen Heimatstadt Niort besucht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Waldenberger