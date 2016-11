Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Die zweite Saison von Anna Badora als künstlerische Direktorin des Volkstheaters in Wien ist voll angelaufen. 20 neue Produktionen unter dem Motto "Gemeinschaft" sind angekündigt, die nächste Premiere am 20. November ist Grillparzers "Medea" gewidmet, Anna Badora inszeniert dieses Werk und ist heute zu Gast im "Ö1 Klassik-Treffpunkt" bei Otto Brusatti. Nach ihrem Studium an der Staatlichen Hochschule für darstellende Kunst in Krakau, studierte die 1951 in Tschenstochau (Polen) geborene Anna Badora als erste Frau am Max Reinhardt Seminar in Wien Regie, hospitierte bei Giorgio Strehler und arbeitete als Regieassistentin bei Peter Zadek und Klaus-Michael Grüber bzw. am Schauspielhaus Köln. Als freie Regisseurin etablierte sich Anna Badora in den Folgejahren an Theaterhäusern in Essen, Basel, Ulm, München und Wien und war ab 1991 Schauspieldirektorin in Mainz. Von 1996 bis 2006 leitete sie als Generalintendantin das Düsseldorfer Schauspielhaus und wechselte danach als geschäftsführende Intendantin ans Schauspielhaus Graz, das sie bis zu ihrer Bestellung ans Wiener Volkstheater sehr erfolgreich leitete. In diese Grazer Jahre fallen auch sämtliche Auszeichnungen: 2011 Österreicher/in des Jahres in der Kategorie Kulturmanagement, 2012 Nestroy-Preis für die Beste Bundesländerinszenierung für ihre Inszenierung von Daniel Kehlmanns "Geister in Princeton" (UA, 2011, Schauspielhaus Graz). Ebenfalls 2012: Josef-Krainer-Heimatpreis und Wahl zur Grazerin des Jahres in der Kategorie Kultur. 2014 Großes Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Seit der Übernahme des Volkstheaters als Nachfolgerin von Michael Schottenberg ab der Spielzeit 2015/16 gestaltete Anna Badora nicht nur den Zuschauerraum um, sondern stellte ihr Ensemble neu zusammen, brachte interessante Regisseur/innen nach Wien und gab jungen Talenten eine Chance. Wie Sie mit den bisherigen Erfolgen und den verschiedenen "Baustellen" am Volkstheater (baulich notwendige Sanierungen, Auslagerung der Werkstätten, Besucherzahlen, Kritik, ...) weiterhin umgehen wird, das können Besucher/innen im RadioCafe und Ö1 Hörer/innen live von der Intendantin Anna Badora im Gespräch mit Otto Brusatti bei diesem "Klassik-Treffpunkt" erfahren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Otto Brusatti Gäste: Gäste: Anna Badora (künstlerische Direktorin des Volkstheaters in Wien)