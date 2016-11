TV5 22:00 bis 22:47 Sonstiges Le Passager Orphée F 2015 Merken Une nouvelle identité : François Kubiela, spécialiste des fugues psychiques. Très affectée par la mort d'un proche, Anaïs contacte néanmoins Kubiela et l'informe sur les tireurs qui se sont attaqués à elle. Il pourra ainsi achever sa quête de vérité et découvrir sa propre responsabilité dans les crimes mythologiques... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean-Hugues Anglade (Mathias Freire) Raphaëlle Agogué (Anaïs Châtelet) Michaël Cohen (Le Coz) Hocine Choutri (Jaffar) Jacques Weber (Jean-Pierre Toinin) Serge Riaboukine (Commandant Solinas) Jean-Claude Dauphin (Général Garsac) Originaltitel: Le Passager Regie: Jérôme Cornuau Drehbuch: Jean-Christophe Grangé Musik: Olivier Florio