TV5 18:28 bis 20:44 Sonstiges Cash investigation Produits chimiques: nos enfants en danger Merken Il existe une menace chimique qui pèse sur nos enfants et que les parents ne peuvent pas combattre. Des polluants que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas mais auxquels nos enfants sont bien exposés. Des particules dangereuses, cachées dans notre alimentation ou dans l'eau que nous buvons. Des polluants tapis dans nos meubles ou dans la poussière de nos maisons. Chaque jour, les enfants peuvent être exposés jusqu'à 128 résidus chimiques. Certains de ces produits sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, neurotoxiques... Les enfants sont les plus vulnérables car en plein développement. Médecins et chercheurs lancent l'alerte. Augmentation des cancers infantiles, multiplication des anomalies de naissance ou des troubles hormonaux, explosion de l'autisme. Ces pathologies pourraient bien souvent avoir une même cause : les produits chimiques. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elise Lucet