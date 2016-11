TV5 14:00 bis 14:51 Sonstiges Cherif Jusqu'à la dernière seconde F 2015 Merken Lors d'un tournage à l'hôtel de police, l'assistant du comédien Tom Duval est retrouvé mort. Un crime au nez et à la barbe des policiers, dans leurs locaux, un véritable défi pour Chérif et Briard, également menacés par une enquête interne... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abdelhafid Metalsi (Kader Chérif) Carole Bianic (Adeline Briard) Mélèze Bouzid (Sarah Chérif) Elodie Hesme (Deborah Atlan) François Bureloup (Joël Baudemont) Clémence Thioly (Stéphanie Giraud) Vincent Primault (Philippe Dejax) Originaltitel: Cherif Regie: Akim Isker Drehbuch: Lionel Olenga, Marine Gacem, Maxime Crupaux Musik: Christophe Lapinta