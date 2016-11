TV5 01:38 bis 02:30 Sonstiges 300 millions de critiques Le bilan de l'année France-Corée / La pièce de théâtre ''Djihad'' / Henry Padovani / Le zap culture Merken Au sommaire: "Le bilan de l'année France-Corée": L'année croisée France-Corée vient de se terminer. L'occasion de faire le bilan des événements culturels qui se sont déroulés durant cette riche saison d'échanges, en compagnie de la commissaire générale Agnès Benayer. "La pièce de théâtre ''Djihad''": La problématique de l'embrigadement des jeunes par les différentes organisations islamistes terroristes est largement traitée dans l'actualité et devient même objet de fictions. Quelle est la meilleure forme pour traiter ce sujet délicat, l'humour peut-être - Éléments de réponse avec ''Djihad'', la pièce du Bruxellois Ismaël Saidi, créée en 2014, actuellement jouée à Paris au Théâtre des Feux de la Rampe. "Henry Padovani": Le mythique groupe de rock britannique The Police a été cofondé par un guitariste français, Henry Padovani. Son destin musical est retracé dans un documentaire de Lionel Guedj et Stéphane Bébert, ''Rock'n'roll... of Corse !''. "Le zap culture". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guillaume Durand, Matthieu Dugal, Slimane Zeghidour, Estelle Martin, Yves Bigot Gäste: Gäste: Agnès Benayer (commissaire générale de l'année croisée France-Corée 2015/2016) Originaltitel: 300 millions de critiques