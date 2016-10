RTS Deux 23:00 bis 23:55 Sonstiges Freddy Buache, passeur du 7e art F 2008 Stereo Merken La création de la Cinémathèque suisse a été une véritable épopée, à l'instar de la Cinémathèque française et d'autres. Deux figures majeures se détachent de ce monde des images et des sons, Henri Langlois et Freddy Buache. L'un, "le dragon qui veille sur nos trésors" selon Jean Cocteau, l'autre, "le minotaure qui nous guide dans le labyrinthe du cinéma" ou tout simplement un "passeur" selon Freddy Buache. C'est ce que confirment en toute amitié, Michel Contat, Alain Tanner, Pitro Sarto, Jean-Luc Godard et Jacques Chessex, satellites de la galaxie Buache. Pour les 60 ans de la cinémathèque "Ce film a été fait non pas à ma gloire mais parce que la Cinémathèque suisse aura bientôt 60 ans", raconte Freddy Buache. "Elle a été créée le 3 novembre 1948, après celles de Stockholm, Berlin, Paris ou New York. Cela s'est fait dans des conditions très compliquées, il n'y avait pas d'argent..." Au départ, il y a eu les Archives cinématographiques suisses, inaugurées à Bâle en 1943. Cinq ans plus tard, Bâle coupe son subside. Deux animateurs du ciné-club de Lausanne proposent alors de transférer ces archives sur les bords du Léman, provoquant donc la création de la Cinémathèque. Freddy Buache fut le deuxième directeur de l'institution. Entre 1951 et 1996, cet homme de culture fait de la cinémathèque l'une des plus importantes au monde. Il ouvre les yeux de maints spectateurs, les guidant dans le dédale de l'histoire du cinéma. Il publie aussi de nombreux livres. "Durant toutes ces années, mon premier travail a été de sauver les films, surtout les films suisses! Ce travail n'avait qu'un intérêt mineur car je n'ai pas l'esprit d'un collectionneur. Ce qui m'importait c'était de pouvoir les montrer." Autrefois, les copies de films étaient vendues aux distributeurs, se souvient Freddy Buache. "Au terme de l'exploitation en salles, ces copies étaient systématiquement détruites. Il fallait les sauver, c'était indispensable. A cette époque le cinéma n'était pas considéré comme un art en Suisse." Alain Tanner salue cette obstination et ce courage: "il a fait un travail de pionnier, seul contre tout le monde". Jean-Luc Godard souligne qu'à l'époque, "la cinémathèque c'était l'avenir. Maintenant c'est le passé... Dans les années 50, on ne faisait pas de différence entre les films d'hier et d'aujourd'hui."? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Freddy Buache (Himself) Jacques Chessex (Himself) Michel Contat (Himself) Jean-Luc Godard (Himself) Pietro Sarto (Himself) Michel Simon (Himself) Alain Tanner (Himself) Originaltitel: Freddy Buache, passeur du 7ème art Regie: Michel Van Zele Drehbuch: Michel Van Zele