SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges JetztMusik Contemporary Music for All Merken CoMA heißt ein Musikprojekt aus England, das seit bald 30 Jahren besteht und nichts weniger als "zeitgenössische Musik für alle" verspricht. Zahlreiche Komponisten aus dem ganzen Land haben mittlerweile für die Amateur-Ensembles komponiert, und so ist ein breites Repertoire entstanden, das auf einzigartige Weise Spielbarkeit mit künstlerischer Kompromisslosigkeit verbindet. In Google-Kalender eintragen