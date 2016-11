SWR 2 02:03 bis 04:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (II) Merken <bk>Armstrong Gibbs: "Fancy Dress", Dusk (The New London Orchestra, Leitung: Ronald Corp)<ek><bk>Wilhelm Friedemann Bach: Sinfonie F-Dur (Il Giardino Armonico Leitung: Giovanni Antonini)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Sinfonie Nr. 2 B-Dur (Tschechische Philharmonie, Leitung: Jiri Belohlávek)<ek><bk>Max Reger: "Träume am Kamin" op. 143 (Dieter Zechlin, Klavier)<ek><bk>Angel Illarramendi: "Una historia reciente", Suite (Philharmonisches Orchester Prag, Leitung: Mario Klemens)<ek>. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 207 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 162 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 127 Min.