SWR 2 18:20 bis 20:10 Sonstiges "Der neue Prozess" Das letzte Werk von Peter Weiss bringt eine lebenslange Beschäftigung mit der epischen Welt Kafkas zum Abschluss. Josef K. wird nicht mehr von einem numinosen Gericht verfolgt, sondern von den Zwängen der eigenen Karriere, ist Prokurist in einem Konzern geworden und als Intellektueller zugleich dessen humanitäres Aushängeschild. In seinem Roman-Essay "Ästhetik des Widerstands" hatte Weiss von dem "gesteigerten Wirklichkeitsbild" Kafkas gesprochen, "in dem der Mangel an Aufruhr, das emsige Kreisen um Nichtigkeiten, das schauerliche Fehlen von Einsichten" uns vor die Frage stellt, "warum wir denn selber immer noch nicht eingegriffen hatten, um die Missstände ein für allemal zu beseitigen. Was in Kafkas Buch zu lesen war, versetzte mich nicht in Hoffnungslosigkeit, sondern beschämte mich." Gäste: Michael König, Elisabeth Trissenaar, Johanna Hofer, Grischa Huber, Ilse Ritter, Peter Fitz, Otto Sander Regie: Ulrich Gerhardt