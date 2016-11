SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Die Hornistin Sarah Willis Merken Horn sei etwas für Jungs, meint der Schullehrer von Sarah Willis und empfiehlt ihr Flöte. Doch damit ist der Ehrgeiz der in den USA geborenen Britin erwacht. Mit 14 beginnt sie Horn zu spielen und startet damit eine einzigartige Karriere. 2001 geht für Sarah Willis ein Traum in Erfüllung, sie wird Solohornistin bei den Berliner Philharmonikern, als erste Blechbläserin überhaupt in dem Traditionsorchester. Daneben Solokonzerte und Auftritte in Rundfunk und Fernsehen als Moderatorin. Über digitale Kommunikationskanäle und Social Media erreicht sie ein weltweites Publikum mit ihrer ganz eigenen unterhaltsamen Vermittlung von Musik. In Google-Kalender eintragen