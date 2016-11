BBC Entertainment 12:05 bis 12:50 Abenteuerserie Sinbad Queen of the Water-Thieves GB 2012 Merken The crew are captured by Water-Thieves - a feral tribe - and Sinbad tries to seduce their fierce leader Razia to save himself with mixed results. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliot Knight (Sinbad) Marama Corlett (Rina) Elliot Cowan (Gunnar) Junix Inocian (Cook) Dimitri Leonidas (Anwar) Orla Brady (Taryn) Estella Daniels (Nala) Originaltitel: Sindbad Regie: Andy Wilson Drehbuch: James Dormer Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 6