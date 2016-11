BBC Entertainment 13:55 bis 14:25 Sonstiges My Hero Pregnant GB 2001 Merken When Janet falls pregnant, George secretly gives her full super-human Ultron powers designed to protect her and the baby. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ardal O'Hanlon (George Sunday / Thermoman) Emily Joyce (Janet Dawkins) Geraldine McNulty (Mrs. Raven) Hugh Dennis (Dr. Piers Crispin) Lou Hirsch (Arnie) Lill Roughley (Ella Dawkins) Tim Wylton (Stanley Dawkins) Originaltitel: My Hero Regie: John Stroud Drehbuch: Paul Mendelson, Paul Mayhew-Archer Musik: Philip Pope