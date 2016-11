BBC Entertainment 11:40 bis 12:25 Sonstiges Atlantis Touched by the Gods GB 2013 Merken Pasiphae sentences Ariadne to a gruesome execution. With Jason her last hope, it is up to him and his friends to try and save Ariadne's life. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Addy (Hercules) Jack Donnelly (Jason) Robert Emms (Pythagoras) Jemima Rooper (Medusa) Juliet Stevenson (The Oracle) Sarah Parish (Pasiphae) Ken Bones (Melas) Originaltitel: Atlantis Regie: Jeremy Webb Musik: Rob Lane, Rohan Stevenson

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 265 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 12:30

Seit 49 Min. Thema

Magazin

3sat 11:45 bis 12:30

Seit 34 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 29 Min.