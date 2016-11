BBC Entertainment 22:45 bis 23:10 Comedyserie The Mimic GB 2013 Merken After Jean floods his basement, Martin ends up having a brush with the police over an innocent photo of a naked baby on his hard drive. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Terry Mynott (Martin Hurdle) Neil Maskell (Neil) Jo Hartley (Jean) Ami Metcalf (Helen Smith) Jo-Anne Knowles (Naomi) Elizabeth Counsell (Della) Peter Wight (Martin's Dad) Originaltitel: The Mimic Regie: Kieron Hawkes Drehbuch: Matt Morgan