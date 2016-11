BBC Entertainment 21:50 bis 22:45 Krimiserie Hustle The Delivery GB 2011 Merken The team find themselves involved with a mafia boss when they attempt to retrieve some stolen diamonds buried beneath a police station. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Hannah Gordon (Susan) Originaltitel: Hustle Regie: Colin Teague Drehbuch: Tony Jordan, Tony Jordan Kamera: Fabian Wagner Musik: Beatguru Altersempfehlung: ab 16