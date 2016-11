BBC Entertainment 03:20 bis 04:15 Actionserie Spooks GB 2011 Merken Two former inmates are released from jail - one is an undercover MI5 asset and the other is an impressionable wannabe suicide bomber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Nicola Walker (Ruth Evershed) Max Brown (Dimitri Levendis) Lara Pulver (Erin Watts) Tom Weston-Jones (Sasha Gavrik) Alice Krige (Elena Gavrik) Simon Russell Beale (Home Secretary William Towers) Originaltitel: Spooks Regie: Julian Holmes Drehbuch: Sean Cook, David Wolstencroft Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12

