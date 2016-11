BBC Entertainment 17:25 bis 17:55 Sonstiges Doctors Everybody Needs Somebody GB 2015 Merken Howard is surprised when a face from his past appears at the police station. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dido Miles (Dr. Emma Reid) Ian Kelsey (Howard Bellamy) Chris Walker (Rob Hollins) Caroline Quentin (Saskia Cook) Marji Campi (Suzy Tunnacliff) Simon Hubbard (Jake Chesterton) Peter Slater (Eric Foreman) Originaltitel: Doctors Regie: Simon Gibney