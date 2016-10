BBC Entertainment 09:35 bis 10:05 Sonstiges My Hero Car GB 2001 Merken In order to concentrate on earning money at the shop to buy Janet a car, George decides to share his superhero burden and gives Arnie his powers back. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ardal O'Hanlon (George Sunday / Thermoman) Emily Joyce (Janet Dawkins) Geraldine McNulty (Mrs. Raven) Hugh Dennis (Dr. Piers Crispin) Lou Hirsch (Arnie) Lill Roughley (Ella Dawkins) Tim Wylton (Stanley Dawkins) Originaltitel: My Hero Regie: John Stroud Drehbuch: Paul Mendelson, Paul Mayhew-Archer Musik: Philip Pope

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 263 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 83 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 58 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 58 Min.