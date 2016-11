SWR 2 20:05 bis 00:00 Jazz Jazzfest Berlin 2016 Nik Bärtsch & hr-Bigband, Jack DeJohnette / Ravi Coltrane / Matt Garrison, Lucia Cadotsch Trio u.a. Live Merken Wir sind live dabei, wenn sich auf der Großen Bühne des Hauses der Berliner Festspiele der Vorhang hebt. Den Auftakt macht der Schweizer Pianist und Komponist Nik Bärtsch, der mit seinen Bands Ronin und Mobile neue Wege in der Verbindung von Minimal Music und Jazz beschritten hat. Unterstützt von der hr-Bigband wird er dieses Konzept nun in Berlin erstmals ins Orchestrale weiten. Im Anschluss daran präsentiert sich der Schlagzeug-Gigant Jack De Johnette in einem spannenden Generationen-Projekt. Gemeinsam mit dem Bassisten Matt Garrison (Sohn des Kontrabassisten Jimmy Garrison) und dem Saxofonisten Ravi Coltrane (Sohn von John Coltrane) präsentiert er einen Brückenschlag von der Jazztradition in die zukunftsorientierte Gegenwart. In der Sendung schalten wir immer wieder direkt zu anderen Spielstätten des Festivals: in den Jazzclub A-Trane, wo das Duo Aki Takase (Klavier) und Charlotte Greve (Altsaxofon) sein Debut geben wird. Und zur Seitenbühne im Haus der Berliner Festspiele, wo die Schweizer Vokalistin Lucia Cadtosch mit ihrem vielgerühmten Trio zu hören ist. Angeschlossen sind BR-Klassik, NDR Info, RB Nordwestradio, SR 2 KulturRadio, SWR2, WDR 3, hr2-kultur (ab 23 Uhr). In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulf Drechsel