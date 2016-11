SWR 2 18:40 bis 19:00 Sonstiges Spielraum - die Geschichte Nikola Huppertz: "Frido und das Zeitreise-Navi" Merken Frido hat die weltbeste Zeitmaschine gebaut, aber Mama muss mal wieder lernen und hat keine Lust, die Maschine zu bewundern. Eine richtige Mutter wäre da ganz anders, das muss Frido ihr echt mal verklickern. Bald fliegen die Fetzen, und Frido wünscht sich sehnlichst, er wäre schon erwachsen und hätte elternfrei. Aber ehe er mit seiner Zeitmaschine in die Zukunft abhauen kann, begibt Mama sich mit ihm auf eine Reise in die Vergangenheit. Fliegende Löwen, kämpfende Kugelschreiber und Mama-als-Kind warten schon auf ihn. Und was hat es mit dem schwarzhaarigen Jungen auf sich? Eine abenteuerliche Geschichte für alle Zeitenspringer und Elternerforscher. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Andreas Helgi Schmid (Es liest)