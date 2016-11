SWR 2 08:30 bis 08:58 Sonstiges Wissen Albtraum Elternabend Merken Ob nun "Frau Müller muss weg", "Schlachtfeld Elternabend" oder auch "How to survive Elternabend", das traditionelle Treffen von Eltern und Lehrern im Klassenzimmer ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema - Ratgeber für überforderte Eltern, aber auch für Lehrer fluten den Markt. Nicht ohne Grund: Klassenfahrt, Cybermobbing oder Veggie-Day, der Stoff für die Avantgarde streitbarer Mütter oder Väter geht nicht aus. Gleichzeitig bieten virtuelle Elternabende zusätzliche Qualifikationen für die schulische Mitarbeit an. Die Zeiten für Lehrer sind hart geworden. So scheint es. Detlef Berentzen hat die "Schlachtfelder" in den Schulen besucht, mit Eltern und Lehrern debattiert, aber auch mit den Trendsettern im Lager der "Überlebenstrainer" für den Elternabend gesprochen. In Google-Kalender eintragen