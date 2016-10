TV5 22:29 bis 22:56 Sonstiges Acoustic Merken D'abord choriste, notamment pour Manu Dibango ou Rokia Traoré, la Camerounaise Charlotte Dipanda s'oriente vers le gospel, puis se lance dans une carrière solo en 2009. Deux albums vont suivre : ''Mispa'' et ''Dube L'am''. Sorti en 2015, ''Massa'' est son 3e opus. L'artiste à la voix de soprano y installe un dialogue direct avec son continent natal et les cultures qui en sont issues, à travers des ballades mélodieuse et optimistes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Charlotte Dipanda Originaltitel: Acoustic