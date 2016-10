TV5 09:33 bis 10:00 Sonstiges Chalets de la Côte Ouest Un micro-chalet et une cathédrale pour les vacances Merken Un micro-chalet et une cathédrale pour les vacances Évelyne met le cap sur South Pender, où se trouve le chalet moderne d'Everest Lapp, qui impressionne avec son plafond cathédrale de plus de huit mètres. Ensuite, elle découvre le micro-chalet de 137 mètres carrés de Sandra Auchterlonie et Rodney Kirkwood. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Évelyne Charuest

