Géopolitis CH Donald Trump ne deviendra probablement pas le 45e Président des États-Unis. Mais de lui on se souviendra, car il a bouleversé l'ordre établi et dynamité la mécanique pourtant si bien réglée des élections. Comment ce candidat vulgaire, menteur, xénophobe et misogyne en est-il arrivé là - Quelle Amérique représente-t-il - Moderation: Marcel Mione Gäste: Philippe Mottaz (journaliste, auteur de " #Trump, de la démagogie en Amérique ")