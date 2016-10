TV5 17:02 bis 18:00 Sonstiges Le Point Le virus Zika / Salmonella Dublin / Se faire opérer à Cuba / La " super-infirmière " / Chauves-souris menacées Merken Au sommaire: "Le virus Zika": Le 1er février 2016, l'Organisation mondiale de la santé a fait de l'épidémie de virus Zika et des cas de microcéphalie qui y sont associés une urgence sanitaire mondiale. Un peu partout dans le monde, des chercheurs s'activent pour faire avancer les connaissances sur ce virus qu'on croyait jusqu'ici bénin. "almonella Dublin": Infection mortelle pour les animaux, la Salmonella Dublin est transmissible à l'humain. Au Canada, jusqu'ici, les troupeaux de vaches ont été épargnés par les grandes maladies. Mais avec l'apparition de cette bactérie, la situation pourrait changer. "Se faire opérer à Cuba": Yvon St-Louis a fait appel à une agence de tourisme médical pour se faire opérer du dos à Cuba. Quand les complications se sont enchaînées, cette agence a semblé dépasser par les événements. Un voyage au bout de l'horreur pour la famille St-Louis. "La " super-infirmière "": Isabelle Têtu est devenue infirmière pour mieux aider les plus vulnérables, qu'elle a côtoyés comme travailleuse de rue. Elle a même créé son propre modèle de clinique, basé sur l'accueil inconditionnel de ses patients. Mais aujourd'hui, sa petite clinique est menacée de fermeture... "Chauves-souris menacées": C'est une véritable hécatombe. Depuis quelques années, le syndrome du museau blanc décime les chauves-souris d'Amérique du Nord. Au Québec, la maladie a tué 90% des effectifs de la petite chauve-souris brune, une espèce protégée, et elle continue de progresser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point