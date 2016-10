TV5 15:39 bis 15:52 Sonstiges On n'est pas que des cobayes! Qu'est-ce qui rend les gâteaux irrésistibles ? Merken David va tenter de percer le secret des gâteaux. Qu'est-ce qui les rend si addictifs - Pour cela, il est embauché comme stagiaire dans une usine de fabrication des biscuits préférés des enfants. Son objectif : parvenir à cuisiner le gâteau parfait et défier Agathe dans un concours de cuisine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Agathe Lecaron, Vincent Chatelain, David Lowe Originaltitel: On n'est pas que des cobayes!