TV5 09:32 bis 10:00 Sonstiges Paname Merken Promenade dans Paris et découverte d'une rue de la capitale et de ses alentours. À chaque balade, l'âme et l'identité de la " ville lumière " sont passées à la loupe à travers des rencontres avec les habitants du quartier et des anecdotes historiques. In Google-Kalender eintragen Moderation: Yvan Hallouin Originaltitel: Paname