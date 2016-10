TV5 05:13 bis 05:38 Sonstiges Internationales Merken La Wallonie accède soudain à une notoriété mondiale, en refusant de ratifier un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. Un peu plus tôt, Matthias Fekl avait préconisé l'abandon pur et simple d'un autre projet d'accord international, avec les États-Unis celui-là, le TTIP. Il le juge opaque et défavorable aux Européens. Quelles peuvent être les conséquences de ces blocages sur le commerce international et sur la croissance mondiale - Le benjamin du gouvernement français est également interrogé sur l'état de la gauche à 6 mois de la présidentielle, sur les primaires et sur l'effet produit par le livre ''Un président ne devrait pas dire ça...''. Avec lui enfin, nous tentons de comprendre les raisons de la baisse du tourisme en France, secteur dont il a la charge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Dessaint (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI), Christophe Ayad (''Le Monde'') Gäste: Gäste: Matthias Fekl (secrétaire d'État français chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger) Originaltitel: Internationales