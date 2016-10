TV5 02:55 bis 03:50 Sonstiges Kiosque CETA / CPI / Côte d'Ivoire / Venezuela Merken Au sommaire : "CETA": La Belgique fait capoter le sommet UE/Canada sur le traité de libre-échange CETA. Mais quelques heures plus tard, une position commune intra-belge est trouvée avec le parlement wallon qui bloquait l'accord. De quoi est fait ce consensus - Le CETA sera-t-il signé, malgré les interrogations et inquiétudes grandissantes d'une partie des citoyens européens et canadiens - "CPI": Estimant que seuls les pays africains y sont accusés et condamnés, la Gambie a décidé de se retirer de la Cour Pénale Internationale. La CPI est-elle en effet raciste - Après le Burundi et l'Afrique du Sud, d'autres pays vont-ils suivre le mouvement - On évoque notamment l'Ouganda, la Namibie, la Tanzanie et le Kenya. Cette remise en cause de la CPI est-elle justifiée - "Côte d'Ivoire": Les Ivoiriens se prononcent ce dimanche sur le référendum sur la nouvelle Constitution. Une nouvelle Constitution pour un nouveau départ - Le président Alassane Ouattara veut ''définitivement tourner la page des crises successives'', mais l'opposition est vent debout et appelle au boycott du scrutin. "Venezuela": La crise politique qui secoue le Venezuela est encore montée d'un cran ces derniers jours. Gouvernement et opposition campent sur leurs positions et s'accusent mutuellement de vouloir perpétrer un coup d'État. Le pays est-il au bord de l'implosion - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Silvia Garcia Gäste: Gäste: Louis Keumayou (président du Club de l'Information Africaine), Sabine Cessou (journaliste indépendante), Deborah Berlinck (journaliste indépendante), Jean-Christophe Ploquin (rédacteur en chef au quotidien français ''La Croix'') Originaltitel: Kiosque