TV5 02:00 bis 02:53 Sonstiges Le Point Crise du phosphore / Ma ville est un dépotoir / Amandes de Californie / L'âge de l'eau Merken Au sommaire : "Crise du phosphore": Élément essentiel aux plantes, le phosphore stimule entre autres la croissance des racines et la floraison. Mais alors qu'on cherche à augmenter le rendement des cultures, plusieurs prédisent une pénurie de cet engrais... "Ma ville est un dépotoir": En décembre dernier, des centaines de Montréalais sont mis en face d'une catastrophe potentielle touchant leur lieu de vie : leur résidence serait probablement construite sur le terrain d'un ancien dépotoir. "Amandes de Californie": Les amandes représentent la plus importante exportation agricole de la Californie. Mais les amandiers sont très gourmands en eau dans une région qui souffre de sécheresse chronique. "L'âge de l'eau": L'âge de l'eau, c'est la durée entre le moment où une goutte d'eau tombe au sol, passe dans le sous-sol et rejoint la rivière. Mais 98 % de l'eau potable liquide se trouve dans le sous-sol, dans des aquifères. Il faut donc pomper cette eau douce pour y avoir accès. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point