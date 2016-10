TV5 21:00 bis 22:54 Sonstiges Le grand show Céline Dion F Merken Michel Drucker reçoit une invitée d'honneur exceptionnelle, Céline Dion. Celle qui a déjà écoulé plus de 300 000 exemplaires de son nouvel album en deux semaines interprétera plusieurs chansons de son répertoire. Autour d'elle, de nombreux invités qui reprendront quelques-unes des plus grandes chansons françaises dédiées aux femmes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Drucker Gäste: Gäste: Céline Dion, Véronique Sanson, Patricia Kaas, Jain, Tal, Véronic DiCaire, Coeur de Pirate, Kids United, Marc Lavoine, Claudio Capeo, Serge Lama, Christophe Maé, Vincent Niclo, Amir, Robert Charlebois, M. Pokora, Arthur H Originaltitel: Le grand show