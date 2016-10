TV5 18:40 bis 20:24 Sonstiges Thalassa Génération Cousteau L'éminence bleue / On a tous en nous quelque chose de JYC / Pete, le casque vert Merken Il y a 60 ans, un jeune officier de marine sortait de l'anonymat pour devenir, en quelques décennies, une icône planétaire. Inventeur génial, aventurier dans l'âme et visionnaire influent, ce jeune homme restera à jamais le " commandant Cousteau ", dont les prises de position sont plus que jamais d'actualité. Au sommaire : - L'éminence bleue - On a tous en nous quelque chose de JYC - Pete, le casque vert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Georges Pernoud Originaltitel: Thalassa