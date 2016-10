VOX 04:40 bis 05:10 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Rendezvous mit dem Tod Rendezvous mit dem Tod USA 1995-2005 Stereo Live TV Merken 1. Staffel, Folge 5: Eines Tages wird die 23-jährige Tina Biggar von ihrem Freund Todd Nurnberger bei der Polizei als vermisst gemeldet. Als die Studentin auch Tage später noch spurlos verschwunden bleibt, wird es immer unwahrscheinlicher, dass sie einfach weggelaufen ist. Die Polizei findet heraus, dass es in der Beziehung zwischen Todd und Tina kriselte. Zwei Wochen vor ihrem Verschwinden zog Todd aus der gemeinsamen Wohnung aus, das Paar trennte sich jedoch nicht. Bei den weiteren Untersuchungen stellen die Beamten fest, dass Tina Psychologie studierte und an einer Forschungsarbeit über die Sozialgeschichte und Gesundheitsmaßnahmen von Callgirls arbeitete. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 474 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 269 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 204 Min. SOKO Kitzbühel

Krimiserie

ZDF 04:20 bis 05:05

Seit 34 Min.