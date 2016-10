ORF 3 23:30 bis 00:05 Reportage Austria 16 - Die Österreicher des Jahres Burgenland: Katharina Unger züchtet in Peking Insekten als Proteinquelle / Kärnten: Alfred Riedl ist Uhrenproduzent, Winzer und Retter von Kulturgut in Kärnten / Niederösterreich: Annika Rücker ist Kalligrafin und stellt jene Urkunden her, die den Nobelpreisträgern jedes Jahr überreicht werden / Oberösterreich: Karl Schilcher war Topmanager der AMAG, ehe er ausstieg und Hüttenwirt am Schoberstein wurde / Salzburg: Lisa Kaltenegger ist Astronomin und Astrophysikerin, nach ihr ist ein Asteroid benannt / Steiermark: Agnes Pfandl besucht Häftlinge in der Karlau, hilft im Kriseninterventionsteam und betreut Patienten in der Chirurgie im LKH Judenburg / Tirol: Tamara Unterberger ist Österreichs erste Polizeibergführerin / Vorarlberg: Primarius Albert Lingg hat sich um die Behandlung psychisch Kranker verdient gemacht / Wien: DI Judith Engel ist Bauingenieurin und war Projektleiterin für Planung und Bau des Wiener Hauptbahnhofs A 2016 Stereo 16:9