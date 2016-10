ORF 3 22:10 bis 22:45 Diskussion 72 Stunden ohne Kompromiss:Jugend-Night-Talk: No Future - oder doch? No Future - oder doch? A 2016 Stereo 16:9 Merken Man nennt sie "Generation Y", "Millenials" oder "Digital Natives", hält sie für angepasst und prophezeit ihnen keine rosige Zukunft. Viel wird über die Jugend geforscht und gesprochen. ORF III Moderator Faris Rahoma möchte die Jugendlichen selbst zu Wort kommen lassen. Im Rahmen Österreichs größter Jugnedsozialaktion "72 Stunden ohne Kompromiss" besucht er das Projekt "Stuwe" in Linz. Ein Jugend-Night-Talk über Zukunft und Gegenwart der jungen Generation. In Google-Kalender eintragen Moderation: Faris Rahoma Originaltitel: 72 Stunden ohne Kompromiss: Jugend-Night-Talk