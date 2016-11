ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Stark und durchsetzungsfähig USA 2009 Stereo Merken Melissa möchte mit ihrem Hab und Gut in Charlies Haus einziehen. Obwohl der sich erst vehement dagegen sträubt, kann Chelsea ihn schließlich doch noch überzeugen. Bald haben die beiden Frauen jedoch das Sagen im Haus und machen Charlie und Alan das Leben dermaßen zur Hölle, dass diesen nur noch das Hotel bleibt. Aber Charlie wäre nicht Charlie, wenn er nicht noch einen Trumpf im Ärmel hätte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kelly Stables (Melissa) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6