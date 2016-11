ATV 12:35 bis 13:40 Krimiserie Hubert und Staller Folge: 17 Freie Fahrt ins Jenseits D 2012 Stereo Merken Eine Verkehrskontrolle durchzuführen, das klingt nach einem Routinejob für Hubert und Staller. Doch ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit weigert sich anzuhalten. In der nächsten Kurve verliert der Raser die Kontrolle über sein Auto und überschlägt sich. Als die Sanitäter Kessler und Hübner eintreffen, können sie nur noch dessen Tod feststellen. Kurze Zeit später wird die Freundin von Kessler zu einer Organtransplantation in den OP gebracht. Für Hubert und Staller ist es zunächst nicht weiter verwunderlich, dass der Tote einen Organspendeausweis besaß. Doch nach der ersten Einschätzung durch Yazid stellt sich heraus, dass jemand die Elektronik des Unfallwagens manipuliert hat. Staller scheint dieser Fall nun sonnenklar zu sein: Kessler hat das Fahrzeug sabotiert. Hubert zweifelt jedoch an dieser Theorie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Tramitz (Franz Hubert) Helmfried von Lüttichau (Johannes Staller) Monika Gruber (Barbara Hansen) Michael Brandner (Reimund Girwidz) Carin C. Tietze (Sabrina Rattlinger) Karin Thaler (Dr. Anja Licht) Annett Fleischer (Sonja Wirth) Originaltitel: Hubert und Staller Regie: Werner Siebert Drehbuch: Philip Kaetner Kamera: Thomas Wittmann Musik: Gerd Ekken Gerdes