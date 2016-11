ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Erben gesucht USA 2003 Stereo Merken Als Jess' Vater in Stars Hollow auftaucht, spitzt sich die Lage zwischen Luke und seinem Neffen weiter zu. Jess gesteht, dass er die Highschool dieses Jahr nicht abschließen wird und nicht weiß, ob er überhaupt wieder in die Schule zurückgehen möchte. Luke droht Jess daraufhin, ihn vor die Tür zu setzen. Nach dem Tod der Besitzerin des Dragonfly Inn versuchen Lorelai und Sookie erneut, das Hotel zu übernehmen. Rory erfährt, dass Dean sich mit seiner Freundin Lindsay verlobt hat. Sie konfrontiert ihren Ex-Freund und bekommt dabei selbst ein paar unangenehme Wahrheiten an den Kopf geworfen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips